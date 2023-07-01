Неймовірно дорого та розкішно: згадуємо весілля Марі Шанталь та грецького кронпринца Павлоса

Пара у щасливому шлюбі вже 28 років і виховують п'ятьох дітей. З нагоди їхньої річниці весілля пропонуємо подивитися на красиві архівні фото урочистості та дізнатися кілька фактів про їхнє грандіозне свято.
1 липня 1995 року дочка британського мільярдера Марі Шанталь Міллер вийшла заміж за кронпринца Греції Павлоса, з яким вона зустрічалася 3 роки до їхнього весілля. Урочиста частина церемонії выдбулася в Софійському соборі в Лондоні і за деяким чуткам свято обійшлося батькові нареченої у 8 мільйонів доларів, що зробило його одним із найдорожчих і найрозкішніших королівських весіль в історії.
На весіллі було 1400 гостей. Також весілля пари славиться тим, що зібрало на своїй урочистості найбільшу кількість королівських осіб у Лондоні від часів весілля Єлизавета II та принц Філіп 1947 року.
Церемонія була православною і проводилася грецькою мовою. Софійський собор був прикрашений 30 тисячами живих квітів.
Звичайно ж, головна увага була прикута до весільного образу нареченої. На Марі Шанталь була ексклюзивна сукня кольору слонової кістки, розшита перлами на на ліфі та подолі. Сукня створена брендом Valentino, а її вартість становила 225 тисяч доларів.
Відомо, що працювали над сукнею 25 швачок, а на її створення пішло чотири місяці та 12 різних видів мережива. Також у нареченої була розкішна мереживна фата та діамантова тіара, яку на весілля Марі Шанталь позичила мати Павлоса.
Наречений був у сірому костюмі-трійці від Brioni.
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