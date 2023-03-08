Неймовірно гарна: Олена Зеленська в елегантному костюмі з ґудзиками-перлами зустрілася з президентом ОАЕ

Олена Зеленська з робочим візитом відвідала Об'єднані Арабські Емірати. У межах свого візиту вона зустрілася з президентом країни Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Перша леді подякувала йому за підтримку українців.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"ОАЕ підтримали проукраїнські резолюції ООН, зокрема й ту, що спрямована на просування української формули миру – плану з 10 пунктів, запропонованого Президентом України Володимиром Зеленським", - написала Олена в Instagram.

Вона також представила проєкт своєї Фундації щодо побудови безпечних помешкань для дитячих будинків сімейного типу, адже багато родин втратили житло через війну. ОАЕ повідомили, що долучаться до цієї ініціативи.

На зустрічі Зеленська постала в елегантному молочному ансамблі, який складався із приталеного жакету з цікавим вирізом і ґудзиками-перлами, топу і асиметричної спідниці міді, частина якої мала плісування.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді доповнила шкіряними коричневими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона зробила гарне укладання з локонами і ніжний макіяж. У вухах у неї були золоті сережки-пусети.

Зеленська мала неймовірний вигляд, їй дуже личить такий образ.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До речі, у цьому луку перша леді зустрілася також із неформальним об’єднанням українських жінок в ОАЕ - Українською жіночою ініціативою.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості" у Львові з'явилася у чорному діловому костюмі і лавандовій сорочці.

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