- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 172
- Час на прочитання
- 1 хв
Неймовірно гарні: королівська родина Нідерландів знялася у сімейній фотосесії
Королівська родина позувала фотографам під час своєї щорічної фотосесії. Цього року її провели у саду Клінгендаел, що в Гаазі.
Традиційно велика родина одягла вишукані луки у стилі кежуал. У фотосесії взяли участь король Віллем-Александр, його дружина королева Максима та три їхні доньки — принцеса Амалія, принцеса Алексія та принцеса Аріана.
Родина щорічно проводить такі фотосесії, але цього року до них не приєднався їхній пес Мамбо, який часто раніше ставав зіркою фотографій через свій грайливий характер.
Дівчата королівської пари помітно подорослішали і стали неймовірними красунями і успадкували від своєї мами відчуття стилю і гарний смак.
Хоча усі вони одяглися у різних стилях і кольорах, однаково на фотографіях мали гармонійний вигляд.