Неймовірно красива: королева Летиція вперше після травми вийшла у світ на підборах

Королева Іспанії Летиція — одна з найкрасивіших та найелегантніших представниць монарших королівських сімей. Її вбрання завжди продумані та скромні, також Її Величність дотримується стійкої моди і часто одягає сукні, в яких з'являлася вже неодноразово.

Під час відвідування з чоловіком та Філіпом VI та доньками Барселону, де відбувалося вручення Премії принцеси Жиронської, а потім неформальної вечері в готелі Melia Lloret de Mar, Летиція обрала лук у ніжних літніх відтінках.

На 51-річній королеві була приталена сукня без рукавів і з драпуванням на талії, яка прикрашала асиметричний виріз та розріз на спідниці. Він був від бренду Mango. Також Летиція одягла вперше за тривалий час взуття на підборах – це були білі босоніжки з ремінцями від бренду Boss. Вона не носила подібне взуття деякий час через зламаний пальець на нозі.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Завершували її лук трендова сумка-мішок від Carolina Herrera та прикраси від Gold&Roses.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

До цього кронпринцеса Леонор та інфанта Софія відвідали майстерню художника Жауме Пленсі. Чарівні дівчата вибрали схожі образи з сорочками та штанами, а також взули еспадрільї – улюблене взуття королев, герцогинь, кінозірок та моделей. Їхні пари була від бренду Macarena Shoes.

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