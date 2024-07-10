Неймовірно красива: королева Летиція вперше після травми вийшла у світ на підборах

Вона вибрала ідеальну сукню кольору слонової кістки з незвичайним вирізом.
Королева Іспанії Летиція — одна з найкрасивіших та найелегантніших представниць монарших королівських сімей. Її вбрання завжди продумані та скромні, також Її Величність дотримується стійкої моди і часто одягає сукні, в яких з'являлася вже неодноразово.
Під час відвідування з чоловіком та Філіпом VI та доньками Барселону, де відбувалося вручення Премії принцеси Жиронської, а потім неформальної вечері в готелі Melia Lloret de Mar, Летиція обрала лук у ніжних літніх відтінках.
На 51-річній королеві була приталена сукня без рукавів і з драпуванням на талії, яка прикрашала асиметричний виріз та розріз на спідниці. Він був від бренду Mango. Також Летиція одягла вперше за тривалий час взуття на підборах – це були білі босоніжки з ремінцями від бренду Boss. Вона не носила подібне взуття деякий час через зламаний пальець на нозі.
Завершували її лук трендова сумка-мішок від Carolina Herrera та прикраси від Gold&Roses.
До цього кронпринцеса Леонор та інфанта Софія відвідали майстерню художника Жауме Пленсі. Чарівні дівчата вибрали схожі образи з сорочками та штанами, а також взули еспадрільї – улюблене взуття королев, герцогинь, кінозірок та моделей. Їхні пари була від бренду Macarena Shoes.
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