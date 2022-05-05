Неймовірно схожа: у герцогині Кембриджської з'явився двійник

Дівчину звуть Бріттані Діксон, вона художниця з Австралії, і вона неймовірно схожа зовні на дружину британського принца Вільяма – герцогиню Кембриджську.

Дівчина привернула увагу користувачів TikTok своєю надприродною схожістю з Кейт Міддлтон. Її підписники закликають Бріттані подати заявку на участь у кастингу нового сезону серіалу "Корона", продюсери якого саме нещодавно оголосили, що шукають дівчину для ролі майбутньої герцогині Кембриджської у студентські роки.

Бріттані Діксон / instagram.com/brittanydixonart

Бріттані Діксон / instagram.com/brittanydixonart

Діксон прислухалася до підписників і подала заявку, про що також повідомила у своєму TikTok. І розповіла, що кастинг-директор попросив її надіслати селфі, деяку загальну інформацію та 30-секундне відео, в якому вона розповідає про те, що любить.

#netflix #thecrown ♬ @brittanydixonart Reply to @justforfun24770 OK U ARE ALL BULLYING ME INTO ACTUALLY DOING THIS #katemiddleton #youngkatemiddleton @Netflix @the Crown Netflix #fyp

До речі, двох жінок – Бріттані та Кетрін поєднує не лише зовнішню схожість, а й любов до мистецтва. Діксон — художниця, яка ділиться своїми роботами в TikTok та в Instagram. А Кейт Міддлтон вивчала історію мистецтв у Сент-Ендрюському університеті, де й познайомилася з принцом Вільямом.

Бріттані Діксон / instagram.com/brittanydixonart

Чи побачить Бріттані публіка у ролі Кейт у серіалі "Корона" покаже час. Але ми бажаємо дівчині удачі. Роль Кейт у "Короні" буде другорядною, у серіалі покажуть початок її роману з онуком королеви під час їхнього спільного навчання в Шотландії.

Кейт та Вільям у студентські роки / Getty Images

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