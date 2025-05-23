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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Неймовірно схожа: в Музеї мадам Тюссо представили нову фігуру принцеси Кейт

У лондонському Музеї мадам Тюссо було представлено оновлену фігуру принцеси Кейт.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Фігура принцеси Уельської була одягнена в копію мерехтливої рожевої сукні Кейт від Jenny Packham, в якій вона дебютувала 2023 року на прийомі для членів дипломатичного корпусу в Букінгемському палаці в Лондоні, доповнивши її туфлями Gianvito Rossi, тіарою «Вузлики кохання» та сережками-люстрами Greville Chandelier.

Фігура Кейт також була прикрашена синьою стрічкою Королівського Вікторіанського ордену та Орденом королівської родини Єлизавети ІІ.

Принцеса Уельська на дипломатичному прийомі / © Associated Press

Принцеса Уельська на дипломатичному прийомі / © Associated Press

Її помістили у «тронному залі» поряд із статуями принца Вільяма, короля Чарльза та королеви Камілли.

«Ми раді, що нова фігура улюбленої Кетрін, принцеси Уельської, офіційно з’явилася в The Royal Palace Experience, у нашому музеї в самому серці Лондона, що є продовженням нашої багатовікової роботи з королівською родиною. Кейт, велично створена нашою талановитою студійною командою, була виліплена так, щоб гарантувати її подібність до майбутньої королеви, поряд з її чоловіком», — каже Стів Блекберн, старший генеральний менеджер Музею мадам Тюссо в Лондоні, пише Hello!.

В Instagram музей показав детальне відео, на якому видно, що копія принцеси Кейт має дивовижну схожість з оригіналом. Королівські шанувальники також висловили захоплення, наголосивши, що фігура принцеси вийшла дуже вдалою.

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