Неймовірно струнка: перша леді Південної Кореї під час вручення нагороди K-Pop-гурту у Лондоні

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль та його дружина – перша леді Кім Кеон Хі – приєдналися до короля Чарльза під час важливого заходу – вручення учасницям популярного K-Pop групи Blackpink Ордену Британської імперії у Букінгемському палаці в Лондоні.

Король вручає нагороду Blackpink / Фото: Associated Press

На цей захід перша леді одягла насичено-синій приталений класичний жакет із великими гарними ґудзиками, який носила у поєднанні із завуженими чорними штанями.

Також у це вбрання вона додала чорну класичну сорочку на ґудзиках та туфлі-човники на високих підборах.

Юн Сук Йоль, Кім Кеон Хі, король Чарльз та Blackpink / Фото: Associated Press

Нагороди отримали чотири учасниці колективу Blackpink: Розанна Пак, Дженні Кім, Джісу Кім та Лаліса Манобан. Дівчата прийшли на нагородження в елегантному вбранні.

Blackpink / Фото: Associated Press

Дівчата з Blackpink отримали ордени, оскільки виступили в якості послів на саміті СОР зі зміни клімату та пропагували цілі ООН у сфері сталого розвитку, допомагаючи розповідати про екологічні проблеми.

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