Незабаром 25-та річниця від дня трагедії: якими були останні слова принцеси Діани перед смертю

31 серпня 2022 року виповниться 25 років від дня загибелі принцеси Уельської Діани.
Ця трагічна звістка вразила весь світ. Одним із пожежних рятувальників, який першим прибув на місце трагедії, був Ксав'єр Гурмелон, він розповів, якими були останні слова Діани перед смертю.
Як пише Mirror, рятувальник не повірив, що "блондинка" на задньому сидінні машини серйозно постраждала, оскільки у неї були розплющені очі і вона була притомна. Перш ніж її дістали з машини, він узяв її за руку і втішив, сказавши, щоб вона зберігала спокій.
Потім Діана запитала його: "Боже мій, що трапилося?" Буквально за кілька хвилин у неї зупинилося серце, - розповів пожежник.
Ксав'єр Гурмелон розповів, що робив принцесі Уельській масаж серця і за кілька секунд вона знову почала дихати. "Чесно кажучи, я думав, що вона житиме. Наскільки я знав, коли вона була в машині швидкої допомоги, вона була жива, і я очікував, що вона виживе. Але пізніше я дізнався, що вона померла в лікарні. Це було дуже прикро. Тепер я знаю, що були серйозні внутрішні ушкодження, але весь цей епізод досі в моїй пам'яті. І пам'ять тієї ночі залишиться зі мною назавжди. Тоді я й гадки не мав, що це була принцеса Діана. Тільки коли її помістили до машини швидкої допомоги, один із медпрацівників сказав мені, що це вона", - згадує рятувальник.
Незважаючи на всі зусилля лікарів, Діана була оголошена мертвою о 4 годині ранку за місцевим часом, о 3 годині ночі за часом у Великій Британії, у лікарні Піті-Сальпетрієр у Парижі.
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