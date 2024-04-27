Незабаром: Букінгемський палац оголосив, коли король Чарльз III повернеться до роботи

Деякий час король Великої Британії Чарльз III не брав участі у житті країни через лікування від раку.

Учора, 26 квітня, Букінгемський палац офіційно оголосив, що король повернеться до своїх обов'язків, починаючи з наступного тижня, хоч його лікування ще не закінчено.

"Його Величність Король невдовзі повернеться до своїх громадських обов'язків після періоду лікування та відновлення після нещодавнього діагностованого раку. Щоб відзначити цю віху, король і королева наступного вівторка спільно відвідають онкологічний центр, де зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами. Цей візит стане першим із низки зовнішніх заходів, які Його Величність здійснить найближчими тижнями.

Крім того, на прохання уряду Його Величності в червні король і королева приймуть їхню величність імператора та імператрицю Японії з державним візитом. У міру наближення першої річниці коронації Їхньої Величності, як і раніше, глибоко вдячні за безліч добрих побажань, які вони отримали з усього світу під час радостей та труднощів минулого року", — йдеться у заяві.

Повідомлення супроводжувалося новим знімком пари, який зробила фотографка Міллі Пілкінгтон на початку цього місяця у садах Букінгемського палацу. Чарльз та Камілла на фото усміхалися та обіймалися за руки. Королева одягла синю сукню улюбленого фасону, а король – сірий костюм.

Нагадаємо, що Пілкінгтон не новачок у портретах королівської родини, оскільки минулого року вона зробила кілька фотографій, випущених Кенсінгтонським палацом з особливих подій: портрет принца Вільяма та його дітей до Дня батька, а також портрет принцеси Кейт до 5-річчя принца Луї. Також фотографка знімала 8-й день народження Шарлотти та 10-й день народження принца Джорджа.

Читайте також:

Коронація короля Чарльза III та королеви Камілли (60 фото)