Незабаром до пологового: вагітна принцеса Раджва вийшла у світ з чоловіком

Йорданська принцеса Раджва і принц Хусейн чекають зараз на свого первістка. Принцеса рідко з'являлася останнім часом на публіці, воліючи більше проводити час із сім'єю, але все ж таки палац кілька разів ділився її знімками з животом, що помітно округлився.

Цього тижня вона з чоловіком побувала на зустрічі і помітно, що дитина з'явиться вже зовсім скоро. Принцеса мала чудовий вигляд, була дуже усміхненою та у чудовому настрої.

На захід Раджва одягла коричневу вільну сукню від бренду Max Mara з рукавами три чверті, яку носила у поєднанні з сумкою від Fendi та зручними сатиновими балетками від Miu Miu.

Волосся вона уклала на один бік і накрутила у легкі локони. Також принцеса зробила легкий макіяж.

Принцеса Раджва/фото: instagram.com/alhusseinjo

Принцеса Раджва/фото: instagram.com/alhusseinjo

Принцеса Раджва/фото: instagram.com/alhusseinjo

Принцеса Раджва/фото: instagram.com/alhusseinjo

Принцеса Раджва/фото: instagram.com/alhusseinjo

Раніше сам принц Хусейн опублікував фото разом із дружиною, яке було зроблене під час святкування 25-річного перебування на престолі його батька – короля Абдалли II. Тоді Раджва відвідала урочистості разом із чоловіком і з'явилася на публіці у червоній сукні з вишивкою від бренду із Саудівської Аравії HONAYDA (сама Раджва народилася у Саудівській Аравії).

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