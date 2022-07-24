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Незабаром побачимо, як кулька лусне: пластичний хірург пояснив, що у Путіна з обличчям

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Незабаром побачимо, як кулька лусне: пластичний хірург пояснив, що у Путіна з обличчям

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Здоров'я Путіна та помітні зміни у його зовнішності викликають багато запитань.

Є лише дві людини з тих, хто нині живе, здоров'я яких цікавить нас іноді навіть більше, ніж своє власне — це 96-річна королева Єлизавета і 69-річний Володимир Путін. До того ж, якщо королеві всі бажають міцного здоров'я та довголіття, то у випадку з російським диктатором все навпаки.

Останнім часом не вщухають розмови навколо можливих діагнозів Путіна, зокрема, обговорюється неприродна одутлість його обличчя, яку багато хто вважає ознакою тяжкої хвороби. Новий виток обговорення викликала заява директора ЦРУ Вільяма Бернса, який сказав, що діагнози Путіна насправді можуть стати фейком і весь світ просто видає бажане за дійсне.

Про те, що насправді відбувається з обличчям Путіна і чи варто його вже "починати ховати", ми поговорили з відомим пластичним хірургом Дмитром Слоссером.

"Розмови про смертельну хворобу Путіна почалися років п'ять тому. Мені здається, що це була свідомо запущена ним же дезінформація, метою якої було виявлення ворогів і людей, яким не варто довіряти. Насправді за останні роки Путін не став мати гірший вигляд і навіть видаватися значно старшим, хоча певні зміни в його зовнішності все ж таки з'явилися.

Володимир Путін / © Associated Press
Володимир Путін / Фото: Associated Press

На мій погляд, Путін не хворий, навпаки, найімовірніше, він користується результатами інноваційних технологій, що дозволяють подовжити життя і відтермінувати старіння. У свій час я працював у Москві і знаю, що цій темі там приділяють багато уваги, а у світовій науці є досить успішні розробки.

Володимир Путін / © Associated Press
Володимир Путін / Фото: Associated Press

Хоча його обличчя дійсно має все більш одутлий вигляд. Наімовірніше, причиною цього можуть бути ін'єкції філерів. Саме таким способом Путін бореться із зморшками. Але шкіра з кожним роком провисає все більше, і лікарям доводиться збільшувати обсяг філерів. Таким чином обличчя Путіна поступово стає все більш кулястим і надутим.

Володимир Путін / © Associated Press
Володимир Путін / Фото: Associated Press

Думаю, якщо чутки про його хворобу неправда і він проживе досить довго, то ми рано чи пізно побачимо, як ця кулька лусне."

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