Незабаром річниця весілля: згадуємо, якими були перші побачення Кейт та Вільяма Уельських

Цього місяця Кейт та Вільям Уельські відсвяткують 12-ту річницю від дня свого весілля. Ми вирішили трохи пригадати, як починалися їхні стосунки напередодні цього дня.

Кейт Міддлтон і принц Вільям познайомилися під час навчання в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії, де обидвоє навчалися на факультеті історії мистецтв. Спершу вони просто товаришували, а пізніше ця дружба переросла у стосунки, продовженням яких стало весілля 29 квітня 2011 року та народження трьох дітей.

Кейт Міддлтон у день весілля, 29 квітня 2011 року / Фото: Getty Images

Під час навчання в університеті Кетрін та Вільям жили як звичайні студенти у гуртожитку і, звичайно ж, ходили на побачення. Видання Hello! згадало кілька місць, де пара любила проводити час.

Кейт та Вільям часто насолоджувалася сидром у Ma Bells, улюбленому пабі принца, який був баром у підвалі готелю St Andrews Golf. Це місце популярне серед любителів гольфу та веселих студентів.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Їх неодноразово бачили в каррі-хаусі Джахангір у Сент-Ендрюсі. Індійський ресторан розташований у центрі міста та був відкритий 1998 року. Ресторан отримав безліч нагород, зокрема два медальйони Шотландської ради з туризму за гарну їжу та обслуговування. Мабуть, любов принца Вільяма до каррі, яке йому люб'язно досі готує Кейт, якраз звідти.

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Також відомо, що Вільяму подобалося час від часу займатися серфінгом на пляжі Вест-Сендс, за кілька хвилин їзди від університету Сент-Ендрюс. Коли пара орендувала квартиру, то любила насолоджуватися прогулянками мальовничим узбережжям.

Після закінчення другого року навчання в університеті Вільям і Кейт переїхали в Балгов-гаус у приватному маєтку Стреттирум, недалеко від центру міста. Величний маєток із чотирма спальнями належав Генрі Чіпу, далекому родичу принца, який був близьким другом королівської родини. Котедж пропонував молодій парі більше усамітнення, поліцейські машини без розпізнавальних знаків патрулювали маєток, а офіцери охорони Вільяма жили у господарських будівлях. Від того часу побачити закоханих на побаченнях стало складніше.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у день заручин 16 листопада 2010 року / Фото: Getty Images

Ну а зараз, через дванадцять років шлюбу, королівські шанувальники зовсім не знають, де люблять проводити свою відпустку Уельські. Одне відомо напевно, їхня родина любить свій маєток Анмер Холл у Сандрінгемі, який королева Єлизавета II подарувала подружжю після їхнього весілля 2011 року.

Анамер-Холл / Фото: Getty Images

У цьому сімейному гніздечку пара дуже любить проводити канікули разом із дітьми.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

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