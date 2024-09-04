Незабаром річниця: як королівська родина проведе день смерті королеви Єлизавети II

Колишній королівський дворецький Пол Баррелл розповів, як королівська родина відзначить другу річницю смерті королеви. Ймовірно, сім'я проведе цей день у приватному порядку, як і минулого року.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"8 вересня стане тим днем, коли ми всі згадуватимемо королеву. Я думаю, це було так чудово, що вона померла в Балморалі, місці, де вона ростила їхніх з принцом Філіпом дітей, і вони провели такий щасливий час. Я думаю, що сім'я, ймовірно, влаштує вечерю на згадку про королеву, а її син, король Чарльз, скаже тост, тому що 70 років правління просто не можуть залишитися непоміченими. Я думаю, що вся родина буде там, щоб підкреслити це в приватному порядку", - каже пан Баррелл, цитує його видання express.co.uk

Нагадаємо, король Чарльз зійшов на престол у день смерті своєї матері 8 вересня 2022 року, а був коронований 6 травня 2023 року. На початку 2024 року палац поділився сумною новиною про те, що зі здоров'ям монарха не все гаразд, він бореться з раком. А нещодавно його дружина королева Камілла прокоментувала, як зараз почувається її чоловік.

Королева Єлизавета II та її останнє фото, 6 вересня 2022 року / Фото: Getty Images

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