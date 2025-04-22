Незабаром річниця весілля: стало відомо, як її проведуть Кейт і Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

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Кенсінгтонський палац оголосив, що принц та принцеса Уельські 29 та 30 квітня проведуть у Шотландії.

Вільям та Кетрін вирушать на острови Малл та Айона з дводенним візитом, де зустрінуться з майстрами, фермерами та місцевими жителями.

Вільям та Кейт / © Getty Images

Першого дня візиту — 29 квітня — Уельські якраз відсвяткують чотирнадцяту річницю від дня свого весілля. Таким чином публіка побачить пару цього особливого для них дня.

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Нині, нагадаємо, сім’я разом з дітьми перебуває на канікулах у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку. Цього року Кейт і Вільям вирішили пропустити великодню службу, яку в неділю відвідували члени їхньої сім'ї на чолі з королем Чарльзом і королевою Каміллою в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Кейт і Вільям Уельські на Великдень 2023 року / © Associated Press