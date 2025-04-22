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Незабаром річниця весілля: стало відомо, як її проведуть Кейт і Вільям Уельські
У чотирнадцяту річницю свого весілля принц та принцеса Уельські вирушать із візитом до Шотландії.
Кенсінгтонський палац оголосив, що принц та принцеса Уельські 29 та 30 квітня проведуть у Шотландії.
Вільям та Кетрін вирушать на острови Малл та Айона з дводенним візитом, де зустрінуться з майстрами, фермерами та місцевими жителями.
Першого дня візиту — 29 квітня — Уельські якраз відсвяткують чотирнадцяту річницю від дня свого весілля. Таким чином публіка побачить пару цього особливого для них дня.
Нині, нагадаємо, сім’я разом з дітьми перебуває на канікулах у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку. Цього року Кейт і Вільям вирішили пропустити великодню службу, яку в неділю відвідували члени їхньої сім'ї на чолі з королем Чарльзом і королевою Каміллою в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.