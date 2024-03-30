Незабаром відсвяткують 13-ту річницю: кумедне фото принца Вільяма з його весілля з Кейт Міддлтон

Цього року у квітні принц Вільям та Кейт Міддлтон відсвяткують уже тринадцяту річницю від дня свого весілля.

Вони одружилися 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Це була грандіозна урочистість, за якою без перебільшення спостерігав увесь світ, адже одружився перший син принцеси Діани та принца Чарльза – майбутній спадкоємець королівського трону.

Того дня, коли молодята виїжджали з абатства, фотографи зробили це кумедне фото, на якому видно, як принц показує язика.

Кейт та Вільям у день свого весілля 2011 року / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям у день свого весілля 2011 року / Фото: Associated Press

Не спеціально, звісно, але вийшло кумедно. Вільям і Кейт якраз проїжджали тоді торговим центром у Лондоні на спортивному автомобілі Aston Martin Volante, що належить його батьку Чарльзу дорогою до Кларенс-гауса на урочистий прийом.

Вільям і Кейт з Чарльзом у день свого весілля, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

Вже там в маєтку Чарльза і Камілли було зроблено ось це фото на якому наречена і вже дружина принца Вільяма — Кетрін — з'явилася у своїй другій весільній сукні, також зшитій Модним домом Alexander McQueen.

Кейт і Вільям у день свого весілля 2011 року / Фото: Associated Press

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