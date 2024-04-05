Незабаром відсвяткують тринадцяту річницю: весілля Зари та Майка Тіндаллів могло не відбутися

Цього року Зара та Майк Тіндалли відсвяткують тринадцяту річницю від дня свого весілля.

Вони досі мають вигляд ідеальної королівської пари, але хто б міг подумати, що один близький член сім'ї був проти цього шлюбу.

Повідомляється, що бабуся Майка була проти цього весілля, бо думала, що воно приречене на катастрофу.

Зара Тіндалл у день свого весілля / Фото: Associated Press

2020 року Філіп, 78-річний батько Майка, під час інтерв'ю Sunday Times заявив, що вона "категорично проти" шлюбу Майка та Зари, пояснивши, що вона звикла до того, що члени королівської сім'ї або одружуються всередині сім'ї, або одружуються з іншими королівськими особами. І побоювалася, що їхній союз не буде сприйнятий публікою, пише express.

"У її час члени королівської сім'ї одружувалися з королівськими особами, і вона думала, що весілля уникатимуть", — розповідав батько Майка.

Зара Тіндалл із чоловіком Майком / Фото: Associated Press

Бабуся Майка трагічно померла, не встигнувши зустрітися із Зарою. Тим не менш, Філіп сказав, що, на його думку, пара дуже добре порозумілася б. "Я знаю, що вона любила б її так само сильно, як і ми, тому що вони з Майком ідеально пасують одне одному", — сказав чоловік про свою невістку Зару.

Вони одружилися 30 липня 2011 року в церкві Кенонгейт в Единбурзі, Шотландія. Після вінчання гості зібралися у Голірудському палаці – офіційній резиденції членів британської королівської родини у Шотландії. У шлюбі у пари народилося троє дітей – двоє дочок та син.

Зара і Майк Тіндалли з дочками / Фото: Associated Press

Нещодавно ми розповідали, чому Зара Тіндалл не отримала титулу принцеси, коли народилася на відміну від її двоюрідних братів і сестер.

Майк та Зара Тіндалли / Фото: Associated Press

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