Незграбний момент: як помічниця Меган Маркл ледь не зіпсувала її тріумф на червоній доріжці

42-річна герцогиня Сассекська виблискувала перед камерами фотографів, що зібралися, які вигукували її ім'я, намагаючись привернути увагу і зробити більше кадрів.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Аж раптом на доріжку вийшла невідома жінка, яка теж намагалася привернути увагу Меган і ніби хотіла їй щось терміново повідомити. Але герцогиня і не думала залишати килим, вона лише відповіла "Все гаразд" і продовжила позувати перед камерами.

Цього вечора Меган Маркл була у молочно-кавовій сукні від нью-йоркського бренду Proenza Schouler, туфлях від її улюбленої марки Aquazzura та з клатчем зі шкіри Proenza Schouler. Волосся вона зібрала в низький пучок і зробила мінімалістичний макіяж.

Меган так любить сяяти перед камерами, то ж того вечора і не збиралася втрачати свої кілька хвилин слави.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Нещодавно ми розповідали, якою була герцогиня Сассекська до того, як стала знаменитою і вийшла заміж за принца Гаррі.

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