"Незламні": у Львівській філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку української армії

На сцену вийдуть квінтет Ігоря Закуса та Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені М. Скорика.

У Львівській філармонії завтра, 19 квітня, о 18 год відбудеться великий благодійний захід – симфонічна поема Ігоря Закуса "НЕЗЛАМНІ".

Організатори концерту – Український Мистецький Фронт та Львівська національна філармонія – повідомили, що його мета – збір коштів для полку спеціального призначення АЗОВ.

На сцену вийдуть квінтет відомого українського музиканта Ігоря Закуса та Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика під керівництвом диригента – Володимира Сивохіпа.

Ігор Закус

До програми "НЕЗЛАМНІ" увійшли твори Ігоря Закуса, оркестровані для симфонічного оркестру і джазового квінтету кращими українськими оркеструвальниками, також вірші українських поетів, написані в перший місяць війни між Україною та Росією.

"НЕЗЛАМНІ – це про українців. Музика присвячена їм. А вірші, написані за останній місяць, оспівують український народ, його дух і незламність. Мирного українця, який стає воїном, його батьків, дітей, українську жінку, українського солдата... Це велике музичне полотно, залите поезією українських поетів про героїчну боротьбу українського народу за свою свободу в загарбницькій війні росії проти України, музично-поетичне зображення шляху українців до перемоги", - сказав Ігор Закус.

Квінтет: Денніс Аду – труба; Тарас Кушнірук – гітара; Усеїн Бекіров – піано; Ігор Закус – бас; Максим Кондратенко – барабани.

Читають вірші Марта Більська та Олег Онещак. Олег – актор театру Леся Курбаса, який вступив до лав ЗСУ, коли почалася війна. Відпрацювавши концерт, він одразу повернеться до своїх нових службових обов’язків – захищати Україну.

Концерт НЕЗЛАМНІ транслюватимуть по всьому світу з метою збору коштів для ЗСУ.

Також є унікальна можливість купити квиток й потрапити на подію наживо. Філармонія наразі є великим гуманітарним хабом, а всі приміщення, включаючи партер, зайняті ліками для наших військових, тому в продажу є лише 120 квитків.

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