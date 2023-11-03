Незнайомка хотіла поплескати по щоці королеву Летицію: як відреагувала дружина короля Іспанії

Її Величність прибула на кінофестиваль Opera Prima в кінотеатрі Cine Moncayo в Туделі, а перед цим вирішила привітати людей, які прийшли її побачити.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція підійшла до огорожі, за якою стояли люди, переважно жінки, і одна з них простягла свою долоню до обличчя королеви.

Це мало такий вигляд, ніби жінка хотіла поплескати дружину короля Філіпа VI по щоці. На знімку видно, як Летиція перехопила її руку своєю другою рукою і не дозволила зробити задумане, зберігаючи спокій і продовжувала усміхатися. Поруч із королевою стояла охорона.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція була одягнена в сіру вовняну сукню від Cortana і взута у високі шкіряні чоботи Nina Ricci. Її волосся було розпущене, на обличчі красивий макіяж, у вухах сережки із золота з діамантами від Isabel Guarch, а на пальці золота каблучка Coreterno.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, буквально днями королеву заскочили папараці за кермом. Вона їхала разом із молодшою дочкою інфантою Софією.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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