Незручний момент: Бріжит Макрон хотіла взяти королеву Каміллу за руку, але щось пішло не так

Король Чарльз і королева Камілла були присутні на пам'ятному заході в Нормандії, де зустрілися з президентським подружжям Франції.
Перша леді Франції одяглася цього дня в біле пальто і туфлі на підборах, королева Камілла також була в білому вбранні. Коли жінки покладали вінки до Меморіалу Британської Нормандії у Вер-сюр-Мер, сталася незручна ситуація.
Поклавши квіти обидві дами стояли і розмовляли, як раптом Бріжит потяглася до королеви і взяла її за руку, але Камілла, здавалося в цей момент мала трохи приголомшений вигляд і не відповіла на жест пані Макрон.
Цей жест Бріжит Макрон, безсумнівно, був зроблений з кращих спонукань, але тактильне спілкування з членами королівської родини завжди є дуже делікатним. Згідно з королівським етикетом, при зустрічі з членами монаршої сім'ї не слід виходити за рамки простих рукостискань, якщо не йдеться про привітання одне одного членів сім'ї.
Тим часом під час зустрічі король Чарльз III привітав пані Макрон поцілунком у руку і не виявив жодних ознак роздратування після запізнення президента Франції Еммануеля на захід на цілих двадцять хвилин.
Нагадаємо, заходи в Нормандії відвідали також президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.
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