Незручний момент: Бріжит Макрон хотіла взяти королеву Каміллу за руку, але щось пішло не так

Король Чарльз і королева Камілла були присутні на пам'ятному заході в Нормандії, де зустрілися з президентським подружжям Франції.

Перша леді Франції одяглася цього дня в біле пальто і туфлі на підборах, королева Камілла також була в білому вбранні. Коли жінки покладали вінки до Меморіалу Британської Нормандії у Вер-сюр-Мер, сталася незручна ситуація.

Король Чарльз та Еммануель Макрон, Бріжит Макрон та королева Камілла / Фото: Associated Press

Поклавши квіти обидві дами стояли і розмовляли, як раптом Бріжит потяглася до королеви і взяла її за руку, але Камілла, здавалося в цей момент мала трохи приголомшений вигляд і не відповіла на жест пані Макрон.

Бріжит Макрон і королева Камілла / Фото: Getty Images

Цей жест Бріжит Макрон, безсумнівно, був зроблений з кращих спонукань, але тактильне спілкування з членами королівської родини завжди є дуже делікатним. Згідно з королівським етикетом, при зустрічі з членами монаршої сім'ї не слід виходити за рамки простих рукостискань, якщо не йдеться про привітання одне одного членів сім'ї.

Король Чарльз вітає Бріжит Макрон під час зустрічі у Нормандії / Фото: Getty Images

Тим часом під час зустрічі король Чарльз III привітав пані Макрон поцілунком у руку і не виявив жодних ознак роздратування після запізнення президента Франції Еммануеля на захід на цілих двадцять хвилин.

Король Чарльз та Еммануель Макрон, Бріжит Макрон та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, заходи в Нормандії відвідали також президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

Володимир та Олена Зеленські у Нормандії / Фото: Associated Press

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