Незручний момент: королева Камілла з'явилася на власних заручинах у сукні з плямою

Чарльз і Камілла у лютому відсвяткують 19-ту річницю від дня своїх заручин.

Тодішній принц Чарльз довгі тридцять років чекав на можливість одружитися з жінкою, яку він кохав усе життя.

Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

В день, коли Букінгемський палац оголосив про їхні заручини, пара влаштувала банкет у Віндзорському замку. Того вечора Камілла сяяла перед камерами фотографів у рожевій вечірній сукні з V-подібним вирізом на декольте. Вбрання було елегантним, але на його подолі була помітна якась пляма. Втім, вона анітрохи не затьмарила вечірній образ майбутньої королеви.

Камілла в день своїх заручин / Фото: Getty Images

Через вісім років після загибелі першої дружини Діани принц Чарльз таки зміг узаконити стосунки з жінкою, котру завжди кохав по-справжньому — Каміллою.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

У рік святкування платинового ювілею правління королева Єлизавета II виявила свою волю побажавши, щоб дружина Чарльза стала королевою-консортом, коли настане черга її чоловіка сидіти на троні.

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