Незручний момент: королева Камілла з'явилася на власних заручинах у сукні з плямою

Чарльз і Камілла у лютому відсвяткують 19-ту річницю від дня своїх заручин.
Тодішній принц Чарльз довгі тридцять років чекав на можливість одружитися з жінкою, яку він кохав усе життя.
В день, коли Букінгемський палац оголосив про їхні заручини, пара влаштувала банкет у Віндзорському замку. Того вечора Камілла сяяла перед камерами фотографів у рожевій вечірній сукні з V-подібним вирізом на декольте. Вбрання було елегантним, але на його подолі була помітна якась пляма. Втім, вона анітрохи не затьмарила вечірній образ майбутньої королеви.
Через вісім років після загибелі першої дружини Діани принц Чарльз таки зміг узаконити стосунки з жінкою, котру завжди кохав по-справжньому — Каміллою.
У рік святкування платинового ювілею правління королева Єлизавета II виявила свою волю побажавши, щоб дружина Чарльза стала королевою-консортом, коли настане черга її чоловіка сидіти на троні.
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