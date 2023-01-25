Незручний момент: як із сукнею королеви Єлизавети II стався конфуз

За 70 років правління з королевою Єлизаветою ІІ рідко траплялися казуси. Але деякі епізоди фотографам все ж таки вдалося зняти на камеру.

В архівних фотографіях ми знайшли цей момент, його було знято під час візиту Її Величності до Південної Африки. Того дня монархиню зустрічав поривчастий вітер та гроза. І віяв цей вітер так сильно, що підняв поділ сукні Єлизавети II ззаду. На щастя, королівське вбрання не піднялося повністю.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Одягнена того дня монархиня була у білу сукню з принтом, капелюшок та білі туфлі з бантиками та на стійких високих підборах. Також на руках у неї були білі рукавички, на шиї – перлинне кольє, а у вухах – сережки.

Не відомо, вже тоді кравець Її Величності використовував спеціальні грузики, які пришивались до подолів суконь та пальт Єлизавети II, щоби сукні не злітали догори. Хоча ми показували вам фото, як уже в значно старшому віці такі конфузи все ж таки іноді траплялися.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показали, як під час одного з офіційних візитів з голови королеви Єлизавети II через порив сильного вітру злетів капелюх.

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