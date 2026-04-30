- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 858
- Час на прочитання
- 1 хв
Незручний момент: Дональд Трамп поклав руку на сідниці Меланії, і це фото стало "вірусним"
Інтимний жест президента США щодо дружини спричинив резонанс і деякі критики звинуватили його в недоречній поведінці.
Президент США Дональд Трамп знову спантеличив своєю поведінкою, адже під час публічного заходу, присвяченого державному візиту короля Чарльза III і королеви Камілли до США, недоречно обійняв свою дружину.
Фотограф заскочив президента Америки, коли він у компанії королівської пари та Меланії йшов Південною галявиною Білого дому. Трамп спершу незграбно поклав руку на спину Меланії, а потім спустив на сідниці.
Це зайняло лише мить, але ситуація стала «вірусною» у Мережі і деякі користувачі розкритикували політика за таку поведінку, назвавши її недоречно. Однак у інші моменти заходу очільник Америки намагався контролювати свої руки і тримав їх саме на талії дружини.
Зазнімкували президентську пару одразу після того, як Трамп недоречно вклинився перед королевою Каміллою, коли вона тисла руки посадовсям, які зібралися у Білому домі, щоб привітами її та короля. Камілла була спантеличена такою поведінкою.