ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
858
Час на прочитання
1 хв

Незручний момент: Дональд Трамп поклав руку на сідниці Меланії, і це фото стало "вірусним"

Інтимний жест президента США щодо дружини спричинив резонанс і деякі критики звинуватили його в недоречній поведінці.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Коментарі
Меланія і Дональд Трампи

Президент США Дональд Трамп знову спантеличив своєю поведінкою, адже під час публічного заходу, присвяченого державному візиту короля Чарльза III і королеви Камілли до США, недоречно обійняв свою дружину.

Фотограф заскочив президента Америки, коли він у компанії королівської пари та Меланії йшов Південною галявиною Білого дому. Трамп спершу незграбно поклав руку на спину Меланії, а потім спустив на сідниці.

Це зайняло лише мить, але ситуація стала «вірусною» у Мережі і деякі користувачі розкритикували політика за таку поведінку, назвавши її недоречно. Однак у інші моменти заходу очільник Америки намагався контролювати свої руки і тримав їх саме на талії дружини.

Зазнімкували президентську пару одразу після того, як Трамп недоречно вклинився перед королевою Каміллою, коли вона тисла руки посадовсям, які зібралися у Білому домі, щоб привітами її та короля. Камілла була спантеличена такою поведінкою.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
858
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie