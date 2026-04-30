Незручний момент: Дональд Трамп поклав руку на сідниці Меланії, і це фото стало "вірусним"

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп знову спантеличив своєю поведінкою, адже під час публічного заходу, присвяченого державному візиту короля Чарльза III і королеви Камілли до США, недоречно обійняв свою дружину.

Фотограф заскочив президента Америки, коли він у компанії королівської пари та Меланії йшов Південною галявиною Білого дому. Трамп спершу незграбно поклав руку на спину Меланії, а потім спустив на сідниці.

Це зайняло лише мить, але ситуація стала «вірусною» у Мережі і деякі користувачі розкритикували політика за таку поведінку, назвавши її недоречно. Однак у інші моменти заходу очільник Америки намагався контролювати свої руки і тримав їх саме на талії дружини.

Меланія і Дональд Трампи / © Getty Images

Зазнімкували президентську пару одразу після того, як Трамп недоречно вклинився перед королевою Каміллою, коли вона тисла руки посадовсям, які зібралися у Білому домі, щоб привітами її та короля. Камілла була спантеличена такою поведінкою.

Трамп вклиневся перед королевою, коли вона тисла руки / © Getty Images

