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Незручний момент: королева Матильда пікантно оголила ногу на публічному заході
Королева відвідала академічну сесію на честь 10-річчя Центру матері та дитини королеви Матильди в Університетській лікарні Антверпена.
Цей центр об’єднує команди, що спеціалізуються на різних дисциплінах, таких як гінекологія, неонатологія та генетика. Завдяки своєму інноваційному міждисциплінарному підходу він може запропонувати якісну допомогу молодим пацієнтам та їхнім сім’ям.
На захід Матильда приїхала у світло-зеленій сукні з досить високим розрізом на стегні, настільки високим, що коли королева присіла, її нога виявилася пікантно оголена. Також у вбрання були вирізи на рукавах.
Королева доповнила образ кількома улюбленими золотими браслетами, годинником і заручальною каблучкою з сапфіром, а у вухах у неї були великі золоті квіткові сережки.
Нагадаємо, нещодавно королева Матильда у червоній сукні та золотих прикрасах відвідала урочистий захід у Брюсселі.