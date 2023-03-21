Незвичайна прикраса, яку їй позичили: що відомо про брошку принцеси Кейт у вигляді конюшини

Прикраси, які обирають королівські особи для заходів, часто приховують у собі якийсь секрет або цікаву історію. Не стала винятком і брошка, яку Кетрін одягала зовсім нещодавно.
Минулого тижня, у День святого Патріка, принцеса Уельська Кетрін із чоловіком принцом Вільямом відвідали парад ірландської гвардії. У той день вона віддала перевагу лаконічному блакитному пальті від Кетрін Вокер, яке було створене для неї за індивідуальним замовленням, а також туфлям-човникам та оригінальному капелюху. Однак найбільше в цьому образі нас зацікавив маленький і практично непомітний аксесуар — золота брошка у вигляді трилистої конюшини, яка має дуже довгу і цікаву історію.
Трилисник — символ Ірландії, саме тому брошка виконана в такому дизайні. Вона золота, а в центрі її прикрашає крихітний круглий смарагд, що з'єднує три пелюстки.
Що настільки унікального в цьому виробі, так це те, що він не належить будь-кому з королівської родини. Брошка належить ірландській гвардії і саме вона позичає її королівським дамам, пов'язаним із полком. Кейт саме цього року стала полковницею ірландського полку, змінивши на цій посаді свого чоловіка.
Автором брошки є відомий ювелірний бренд Cartier. Нібито спершу прикраса була подарована ірландською гвардією принцесі Марії 1961 року, але після її смерті у 1965-му брошку продали з аукціону та її знову придбала ірландська гвардія. Від того часу цей піхотний полк і позичає брошку своїм королівським гостям.
Цю прикрасу в різний час носили королева мати та принцеса Анна, тепер цей привілей перейшов дружині принца Вільяма, яка одягає її щороку, починаючи від 2011-го.
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