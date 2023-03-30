Незвичайне рішення: королева Камілла обрала сукню від дизайнера, який раніше одягав принцесу Діану

Відомий британський дизайнер попри тісне співробітництво з Діаною, і навіть за деякими розповідями дружбою, все ж таки не відмовився одягати головну її суперницю.
29 березня королева-консорт Камілла та її чоловік король Чарльз III прибули до Німеччини з триденним державним візитом. Для офіційної вечері дружина короля одягла чорну сукню, яку для неї ексклюзивно створив британський модельєр Брюс Олдфілд.
Сукня мала довгі рукави, опущену лінію талії на стегна і досить глибоке напівкругле декольте. Окрасою сукні стала вишивка сріблястим бісером у вигляді тонких гілок із листям.
Цей образ Камілла доповнила тіарою "Гревілл" та лондонським кольє з "торочкою" з діамантів, які раніше належали королеві Єлизаветі II.
Однак нинішня дружина короля не єдина особа, яка одягала вбрання від Брюса Олдфілда, адже раніше його витвори носила ексдружина Чарльза — покійна принцеса Діана. Вбрання від модельєра принцеса Уельська одягала на багато світських заходів, коли ще була одружена. Деякі образи створені Олдфілдом для леді Ді вважаються культовими, адже відрізнялися сміливими та оригінальними дизайнами. Принцеса була постійною клієнткою модельєра від 80-х і до її смерті.
Знайомство Діани та Брюса Олдфілда відбулося у 1080-му році, коли вона звернулася до нього з проханням створити для неї образ для різдвяного заходу. Найвідомішим із створених ним образів для Діани була срібляста плісована сукня з відкритою спиною, яку вона одягла на прем'єру фільму про Джеймса Бонда "Вид на вбивство" 1985 року.
Вечірні сукні, створені Олдфілдом для принцеси, завжди були гламурними: з блискітками, рюшами, довгими спідницями і підкреслювали струнку фігуру королівської особи.
З Каміллою дизайнер співпрацює теж вже багато років. Наразі відомо, що сукню для коронації, яка запланована на 6 травня, також створить для неї Олдфілд, але будь-які подробиці дизайну тримаються в секреті.
Читайте також:
- Улюблений браслет королеви Камілли: розглядаємо прикрасу, яку дружина Чарльза III майже ніколи не знімає
- Королева Камілла одягла на службу брошку, подаровану їй Єлизаветою II
- Ювелірна скринька герцогині Корнуольської: улюблені прикраси дружини принца Чарльза
- Подарунок від принца Чарльза: який вигляд має кольє, яке герцогиня Корнуольська носить найчастіше
- Скандальна брошка: єдина прикраса, яка дісталася герцогині Каміллі від принцеси Діани