Незвичайне рішення: королева Камілла обрала сукню від дизайнера, який раніше одягав принцесу Діану

Відомий британський дизайнер попри тісне співробітництво з Діаною, і навіть за деякими розповідями дружбою, все ж таки не відмовився одягати головну її суперницю.

29 березня королева-консорт Камілла та її чоловік король Чарльз III прибули до Німеччини з триденним державним візитом. Для офіційної вечері дружина короля одягла чорну сукню, яку для неї ексклюзивно створив британський модельєр Брюс Олдфілд.

Сукня мала довгі рукави, опущену лінію талії на стегна і досить глибоке напівкругле декольте. Окрасою сукні стала вишивка сріблястим бісером у вигляді тонких гілок із листям.

Цей образ Камілла доповнила тіарою "Гревілл" та лондонським кольє з "торочкою" з діамантів, які раніше належали королеві Єлизаветі II.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Однак нинішня дружина короля не єдина особа, яка одягала вбрання від Брюса Олдфілда, адже раніше його витвори носила ексдружина Чарльза — покійна принцеса Діана. Вбрання від модельєра принцеса Уельська одягала на багато світських заходів, коли ще була одружена. Деякі образи створені Олдфілдом для леді Ді вважаються культовими, адже відрізнялися сміливими та оригінальними дизайнами. Принцеса була постійною клієнткою модельєра від 80-х і до її смерті.

Знайомство Діани та Брюса Олдфілда відбулося у 1080-му році, коли вона звернулася до нього з проханням створити для неї образ для різдвяного заходу. Найвідомішим із створених ним образів для Діани була срібляста плісована сукня з відкритою спиною, яку вона одягла на прем'єру фільму про Джеймса Бонда "Вид на вбивство" 1985 року.

Принцеса Діана у сукні Брюса Олдфілда / Фото: Getty Images

Принцеса Діана у сукні Брюса Олдфілда / Фото: Associated Press

Вечірні сукні, створені Олдфілдом для принцеси, завжди були гламурними: з блискітками, рюшами, довгими спідницями і підкреслювали струнку фігуру королівської особи.

Принцеса Діана у сукні Брюса Олдфілда / Фото: Getty Images

Принцеса Діана у сукні Брюса Олдфілда / Фото: Getty Images

Принцеса Діана у сукні Брюса Олдфілда / Фото: Getty Images

З Каміллою дизайнер співпрацює теж вже багато років. Наразі відомо, що сукню для коронації, яка запланована на 6 травня, також створить для неї Олдфілд, але будь-які подробиці дизайну тримаються в секреті.

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