Незвичайний аксесуар: чому Ріші Сунак носить червоний браслет на зап'ясті

Новоспечений прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вчора побував на аудієнції та отримав пропозицію від короля Чарльза III сформувати уряд. А на нових фотографіях прем'єра багато хто звернув увагу на його червоний браслет, який Ріші носить на правому зап'ясті. Ми вирішили розібратися докладніше, що це за такий аксесуар.

Лідер консерваторів щодня носить браслет із червоної нитки на знак своєї індуїстської віри. Він відкрито заявляє, що є віруючим індуїстом, який приділяє багато уваги молитвам та відвідує разом із сім'єю храм. Також пан Сунак утримується від споживання яловичини, адже корова вважається священною твариною в індуїзмі.

Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Червона нитка називається каутука — це ритуальна захисна нитка червоного або червоно-жовтого кольору, іноді з вузлами, яка може мати різні варіації назви (калава, маулі, моуї, ракшасутра та інші). Нитка виконує ритуальну роль в індуїзмі і прив'язується священиком чи найстарішим членом родини до зап'ястя відданого, покровителя, коханої людини для обряду посвяти. Амулет вважається символом удачі, захисту та символізує вірність індуїзму.

Ріші Сунак та Ліз Трасс / Фото: Getty Images

Носять таку нитку традиційно на правому зап'ясті. Дружина Ріші – Акшата Мурті – теж носить такий аксесуар.

Ріші Сунак з дружиною Акшатою Мурті / Фото: Getty Images

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