Незвичайний вибір: графиня Вессекська Софі прийшла на концерт у вельветовому пальті

Графіня Софі на цьому вечорі, схоже, затьмарила всіх.
Учора, 8 грудня, у Вестмінстерському абатстві відбулися зйомки концерту Together at Christmas, ведучою на якому була герцогиня Кембріджська.
На захід прийшли принцеси Євгенія та Беатріс, а також уся сім'я Міддлтон: батьки Кетрін, сестра Піппа та брат Джеймс зі своєю дружиною.
Графіня Софі теж не залишила захід без уваги. У той час, як більшість присутніх жінок вибрали різдвяну класику, Софі з'явилася на концерті в дуже ефектному, незвичайному образі.
На ній були молочно-білі штани-палацо, смарагдовий "різдвяний" топ, замшеві човники кольору курної троянди та вельветовий тренч Victoria Victoria Beckham із поясом кольору марсалу. У руках графиня тримала клатч із пряжкою у вигляді змії.
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