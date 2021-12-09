Незвичайний вибір: графиня Вессекська Софі прийшла на концерт у вельветовому пальті

Незвичайний вибір: графиня Вессекська Софі прийшла на концерт у вельветовому пальті

Графіня Софі на цьому вечорі, схоже, затьмарила всіх.

Учора, 8 грудня, у Вестмінстерському абатстві відбулися зйомки концерту Together at Christmas, ведучою на якому була герцогиня Кембріджська.

Герцогиня Кемриджська на різдвяному концерті / Associated Press

На захід прийшли принцеси Євгенія та Беатріс, а також уся сім'я Міддлтон: батьки Кетрін, сестра Піппа та брат Джеймс зі своєю дружиною.

Принцеса Євгенія / Getty Images

Керол, Майк та Піппа Міддлтон / Getty Images

Графіня Софі теж не залишила захід без уваги. У той час, як більшість присутніх жінок вибрали різдвяну класику, Софі з'явилася на концерті в дуже ефектному, незвичайному образі.

Графіня Вессекська Софі / Associated Press

На ній були молочно-білі штани-палацо, смарагдовий "різдвяний" топ, замшеві човники кольору курної троянди та вельветовий тренч Victoria Victoria Beckham із поясом кольору марсалу. У руках графиня тримала клатч із пряжкою у вигляді змії.

Графіня Вессекська Софі / Getty Images

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