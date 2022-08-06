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Незвичайний вибір: королева Іспанії Летиція одягла взуття на низькому ходу та скромну сукню

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Незвичайний вибір: королева Іспанії Летиція одягла взуття на низькому ходу та скромну сукню

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Елегантний образ не обов'язково має бути дорогим і доказом того є образ королеви Іспанії.

Королеву Іспанії Летицію сфотографували вчора із сім'єю, коли вони залишали ресторан Ola de Mar на курорті Пальма-де-Майорці, де зараз усі разом відпочивають. Цей вихід не був офіційним, але навіть для того, щоб насолодитися вечерею в компанії рідних королева вбралася в гарний образ, який був досить скромним.

Корольова Летиція / © Getty Images
Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Летиція одягла чорну сукню міді від Mango у великі білі квіти, вбрання було дуже оригінального фасону, адже на талії його прикрашали вирізи. Вартість такої сукні майже 80 доларів.

Сукня королеви Летиції / ©
Сукня королеви Летиції

Також на королеві були чорні ляпанці на пласкій підошві від бренду Jack Rogers і довгі сережки від ювелірного бренду TOUS Jewelry.

Корольова Летиція / © Getty Images
Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Однак зазначимо, що яскраво і просто були одягнені усі члени королівської родини. Наприклад, чоловік Летиції одягнув білі штани, кросівки та зелену сорочку. Свекруха – королева Софія – костюм з оригінальним принтом, її сестра принцеса Ірина – блузу в стилі розпису азулежу та сині штани, а ось дві доньки Летиції, принцеси Леонор та Софія, одягли сукні від Babbaki та Designers Society.

Корольова Летиція з родиною / © Getty Images
Корольова Летиція з родиною / Фото: Getty Images

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