Незвичайний вибір: королева Іспанії Летиція одягла взуття на низькому ходу та скромну сукню

Елегантний образ не обов'язково має бути дорогим і доказом того є образ королеви Іспанії.

Королеву Іспанії Летицію сфотографували вчора із сім'єю, коли вони залишали ресторан Ola de Mar на курорті Пальма-де-Майорці, де зараз усі разом відпочивають. Цей вихід не був офіційним, але навіть для того, щоб насолодитися вечерею в компанії рідних королева вбралася в гарний образ, який був досить скромним.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Летиція одягла чорну сукню міді від Mango у великі білі квіти, вбрання було дуже оригінального фасону, адже на талії його прикрашали вирізи. Вартість такої сукні майже 80 доларів.

Сукня королеви Летиції

Також на королеві були чорні ляпанці на пласкій підошві від бренду Jack Rogers і довгі сережки від ювелірного бренду TOUS Jewelry.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Однак зазначимо, що яскраво і просто були одягнені усі члени королівської родини. Наприклад, чоловік Летиції одягнув білі штани, кросівки та зелену сорочку. Свекруха – королева Софія – костюм з оригінальним принтом, її сестра принцеса Ірина – блузу в стилі розпису азулежу та сині штани, а ось дві доньки Летиції, принцеси Леонор та Софія, одягли сукні від Babbaki та Designers Society.

Корольова Летиція з родиною / Фото: Getty Images

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