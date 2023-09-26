Незвичайний вибір: яку їжу принцеса Анна полюбляє їсти в літаку

Колишній пілот короля Чарльза Грем Лорі розповів, що полюбляє їсти на борту літака принцеса Анна. За його словами, її Високість насолоджуватиметься пирогами "Фрай Бентос". Ці чудові пласкі м'ясні пиріжки у поєднанні з консервованими овочами, картоплею та спеціальною підливою зі спеціями – це улюблена їжа принцеси на борту", — розповів пілот подкасту Hello!'s A Right Royal, пише express.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що Анна любить розпочинати свій день із тарілки фруктів, щоб прискорити обмін речовин. Це сприяє і тому, що у своєму вже похилому віці принцеса має досить стрункий вигляд.

Також одного разу колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді розповідав, що принцеса полюбляла їсти майже чорні банани. Оскільки на її думку, вони легше перетравлюються.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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