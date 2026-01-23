Незвичайно бачити її такою: княгиня Шарлін з’явилася на публіці з новою зачіскою

Княгиня Шарлін / © Getty Images

На урочистій церемонії відкриття крім князя та княгині з’явилися також сестра князя — принцеса Стефанія та її діти — Камілли Готліб та Луї Дюкре.

«Маленькі дива» — це теплий та безпечний простір, задуманий двома молодими мамами та подругами, Марі Дюкре та Еліз Руяр, покликаний стимулювати розвиток, творчість та допитливість дітей від 0 до 7 років.

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Княжа родина змогла познайомитися з цим унікальним простором, також призначеним для батьків, які можуть зустрічатися тут, спілкуватися та підтримувати своїх дітей у їхніх перших відкриттях, а фотографіями поділилися у Instagram.

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

У цікавому образі з’явилася на цьому заході княгиня Шарлін. Вона була у темній водолазці, молочному подовженому блейзері та синіх джинсах-кльош зі стрілками, а до луку підібрала гостроносі туфлі на підборах. Також княгиня розпустила довге волосся і так дивно бачити її не з короткою стрижкою, яку вона майже завжди носила раніше.