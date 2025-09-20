Незвичайний вибір: королева Нідерландів з'явилася в сукні, яку б не наважилася одягнути Камілла

Королева Нідерландів Максима / © Getty Images

54-річна королева Нідерландів Максима — дружина короля Віллема-Александра — завжди вирізнялася з-поміж інших королівських осіб любов’ю до незвичайного вбрання. Вона часто обирає яскраві кольори, креативні капелюхи, а також обожнює незвичні прикраси, наприклад, має колекцію прикрас у вигляді змій.

Проте своїм вбранням, яке королева одягла 18 вересня, справді здивувала, адже обрала яскраво-зелену сукню від свого улюбленого бренду Maison Natan, оздоблену торочкою на мініспідниці. Це було креативно, сміливо та дуже незвично. Жодна інша королева не наважилась би одягти подібну сукню, адже більшість усе ж таки дотримуються більш класичного стилю в одязі.

Королева Максима / © Getty Images

Свій образ Максима доповнила зеленими сережками та крислатим капелюхом. Також Її Величність підібрала інші аксесуари, але сірого кольору: туфлі, рукавички та невеликий клатч.

Такий образ королева одягла на зустріч в Амстердамі, присвячену 40-річчю Нідерландського банку мозку. Після цього Максима відвідала дві його лабораторії, де обробляються і зберігаються тканини мозку. Банк мозку збирає мозкову тканину в померлих донорів та надає її вченим по всьому світу. Наукові дослідження цієї тканини дають змогу глибше зрозуміти функціонування мозку.

Нагадаємо, що також Її Величність нещодавно зробила модний повтор, який став черговою гучною заявою.