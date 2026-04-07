Нідерландська королівська родина відпочиває в Італії: який вигляд має їхнє улюблене місце для відпустки

Літак, на якому регулярно літають Віллем-Александр і Максима, що належить уряду Нідерландів, вилетів цієї неділі з Боттегіно-ді-Зокка, де розташований невеликий аеродром або злітна смуга, що часто використовується приватними рейсами або вертольотами, що з'єднують розкішні вілли з міжнародними аеропортами. Він також розташований дуже близько до Таварнелле-Валь-ді-Пеза, де знаходиться маєток принцеси Беатрікс, Рокко-деї-Драгоні.

Принцеса Беатрікс купила свою віллу в Таварнеллі-Валь-ді-Пеза у 1970-х роках, і це її «щасливе місце». Вона оточена гектарами виноградників та оливкових гаїв, що дозволяє їм гуляти, не побоюючись фотографування, пише vanitatis. Маєток може похвалитися приватним басейном, оточеним високими кипарисами, які є природним бар'єром від об'єктивів папараці.

На відміну від іспанської королівської родини, яка зазвичай з'являється в Мадриді під час Страсного тижня, сім'я Оранських знову віддала перевагу анонімності, провівши Страсний тиждень в італійській сільській місцевості.

До короля і королеви, мабуть, приєдналися їхні три дочки, Амалія, Алексія та Аріана, скориставшись своїми канікулами.

