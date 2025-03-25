Нідерландська принцеса травмувалася на льоду: стали відомі подробиці

Тітка короля, що править нині Нідерландами Віллема-Олександра – принцеса Маргріт – отримала травму на благодійному заході та була госпіталізована.

Молодша сестра принцеси Беатрікс (колишньої королеви Нідерландів та матері Віллема-Олександра) зламала плече під час участі в Hollandse 100 — благодійному заході, який проводився на льодовій ковзанці Thialf у Геренвені у Фрісландії.

За даними нідерландського інформаційного агентства ANP, 82-річну принцесу Маргріт було госпіталізовано після падіння на лід на машині швидкої допомоги. Вона була повністю свідома і від того часу пройшла обстеження, пише NL Times.

Принцеса Нідерландів Маргріт / Фото: Getty Images

Після травмування принцесі Маргріт, швидше за все, знадобиться час на відновлення в її нинішній резиденції Het Loo House, яку вона ділить зі своїм чоловіком Пітером ван Волленговеном.

Зазначимо, забіг Hollandse 100, який відбувся 23 березня, зазвичай включає 10 кілометрів ковзанярського спорту, а потім 90 кілометрів їзди на велосипеді. Кошти від забігу відправляють на дослідження раку лімфатичних вузлів.

Принцеса Нідерландів Маргріт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чотири епізоди з життя принцеси Анни, коли її здоров'я було під загрозою.

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