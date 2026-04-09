Нідерландська спадкоємиця престолу вирушила на військову службу: палац поділився фото

Принцеса Катаріна-Амалія / © Instagram королівської родини Нідерландів

Принцеса Амалія Нідерландська зробила ще один крок у своїй військовій кар’єрі. Після проходження загальної підготовки на початку цього року, за підсумками якої вона отримала звання капрала, вона зараз проходить практичну підготовку до Королівських ВПС Нідерландів.

Цей етап, що розпочався у вівторок, є частиною програми Військового коледжу, в якій вона бере участь. Знімками поділилася у Instagram королівська родина.

Мета цієї програми — запропонувати студентам підробіток під час навчання та підвищити впізнаваність та зв’язок між Збройними силами та суспільством, пояснили у пресслужбі Королівського двору. Таким чином, програма сприяє особистісному, професійному та військовому розвитку курсанта військової служби.

Досі Амалія була єдиною європейською спадкоємицею престолу, яка не пройшла військової підготовки.

Нинішній монарх завершив свою військову службу в Королівському військово-морському флоті, потім служив у Королівській армії та Королівських військово-повітряних силах. У складі Збройних сил як король він посідає особливе становище і має особливі військові можливості, тими самими, які Амалії також доведеться використовувати, коли вона зійде на трон через кілька десятиліть.

Тим часом вона має вивчити все, що пов’язано з військовою службою, — освіту, яка включає не лише академічні знання, що охоплюють теорію та практику, а й розвиток характеру.

З такою ж ситуацією зіткнулися не тільки її однолітки — принцеси Леонор та Єлизавета Бельгійські, але і кронпринцеса Вікторія, яка з логічних причин ближче до престолу і яка останніми місяцями також набула військового досвіду.

