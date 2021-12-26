Нідерландські король та королева презентували свою святкову листівку

Нідерландські король та королева презентували свою святкову листівку

Нідерландські монархи представили свою святкову листівку і привітали підданих з Різдвом і Новим роком.

Фотографія великої родини була опублікована в офіційному акаунті монархів в Instagram. Фото було зроблено в замку, в центрі знято короля Віллема-Олександра в оточенні трьох дочок і дружини королеви Максими. Всі жінки одягнені у вечірні сукні, з макіяжами та зачісками. А королева Максима тримає в руках маленьке цуценя.

(гортайте фото праворуч)

Також на знімку зафіксовано два чорних лабрадори сім'ї. Підпис до фото свідчить:

Щасливого Різдва, здорового та благополучного 2022 року.

З Різдвом і здоровим та благополучним Новим роком.

Веселого Різдва та щасливого нового року", — написано у підписі фризькою мовою.

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