Нідерландський королівський палац опублікував нові портретні фото принцеси Оранської

Вчора, 7 грудня, нідерландська принцеса Катаріна-Амалія – старша дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими – відсвяткувала 18-річчя.

З нагоди повноліття принцеси Оранської палац опублікував нові портретні фотографії дівчини. Знімки запостили в офіційному акаунті королівської сім'ї в Instagram, а підпис свідчить: "Фотографії було зроблено цієї осені у палаці Huis ten Bosch".

Катаріна-Амалія зазнімкована в красивій темно-червоній сукніміді зі струмливим подолом і поясом на талії. Взута принцеса в туфлі-човники на підборах, а її довге світле волосся накручене локонами. Доповнюють образ прикраса на грудях та сережки-висячки.

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Також опубліковані й інші знімки, на них Катаріна-Амалія у темній сукні на запах та золотистими елементами декору, а також з рюшами на подолі. На шиї дівчина має золоту підвіску з літерою "А", першою літерою її імені Амалія.

Сьогодні принцеса Оранська буде представлена ​​у Державній раді. На офіційний захід вона приїде зі своїми батьками.

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