Ніхто не сховається в матрьошку: власник заарештованої суперяхти Phi не значився у списках санкцій

Ніхто не сховається в матрьошку: власник заарештованої суперяхти Phi не значився у списках санкцій

Учора в Британії було затримано яхту, що належить російському олігарху. Імена номінального та фактичного власника стали відомі лише сьогодні.

Як повідомляє Daily Mail, розкішна яхта Phi вперше була ідентифікована як така, що належить Росії, 13 березня, а вже 29 березня була взята на абордаж офіцерам Національного агентства з боротьби зі злочинністю за кілька годин до того, як мала покинути Кенері-Уорф у східній частині Лондона.

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За даними газети, 58-метрова яхта Phi вартістю 50 мільйонів доларів вражає розкішшю та досконалістю дизайну. Вона побудована на знаменитій голландській верфі Royal Huisman. У ній є басейн із прісною водою та "нескінченний" винний льох на 300 пляшок, названий так тому, що відображення між двома дзеркалами дає ефект нескінченного коридору винних пляшок.

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Джерело в уряді повідомило: "Затримання яхти є результатом декількох тижнів розслідувань, що охоплюють весь світ. Це олігархічний еквівалент російської матрьошки, де кожен шар приховує інший, а потім ще один".

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Раніше вираз "відкрити матрьошку" прозвучав у виступі Бориса Джонсона. Що мають на увазі британці, коли говорять про те, що "відкриють матрьошку"? Росіянам не вдасться сховати від британських слідчих сумнівні фінансові схеми і жоден справжній власник не сховається за підставною особою. Всі зв'язки будуть встановлені та все майно буде заарештовано.

Саме це, швидше за все, і сталося із власником розкішної яхти Phi. Власник яхти оформив її на компанію, зареєстровану на карибських островах Сент-Кітс та Невіс, але ходила вона під мальтійським прапором, "щоб навмисно приховати своє походження". Крім того, належала яхта, згідно з документами, російському бізнесменові Сергію Георгійовичу Науменко, який не фігурує в жодному списку санкцій, але якого британське джерело називає "дрібною сошкою" і "номінальним власником". Слідчі поцікавилися, як багатство "дрібного ділка" бізнесмена Науменко, який, як вважається, працює у сфері нерухомості, відповідало вартості побудованої на замовлення суперяхти. Таким чином, судно було конфісковано через побоювання, що багатого олігарха насправді "прикриває уявний власник".

Насправді суперяхта належить засновнику оператора зв'язку в Уральському федеральному окрузі "Мотив" (юрособа ТОВ "Єкатеринбург-2000") Віталію Кочеткову, стверджує газета Financial Times з посиланням на документи. Він є близьким до Путіна олігархом.

Це перша яхта, яку затримали у британських водах через санкції.

Міністр транспорту Грант Шаппс сказав, що цей крок "перетворив символ російської влади та багатства на чітке та суворе попередження Путіну та його поплічникам".

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