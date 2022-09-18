"Ніколи не бачив настільки відданих людей своїй справі": пес Патрон показав колег-рятувальників

Вчора, 17 вересня, в Україні відзначали День рятувальника. З цієї нагоди відомий пес-сапер Патрон опублікував в Instagram світлини своєї команди відважних рятувальників та саперів із Чернігівського ДСНС. Він привітав їх зі святом та розповів про їхню мужність.

"Довго думав що сказати, адже я часто розповідаю вам про сміливість, відважність, хоробрість, мужність моєї команди: Чернігівських саперів та рятувальників ДСНС.

Фото: Instagram пса Патрона

Я ніколи не бачив настільки відданих людей своїй справі. І якщо б зла чаклунка звернулась до будь-кого з моїх хлопців: "Віддай своє життя, а я збережу життя трьом цивільним", - вони б погодились. Взагалі без вагань. Вони щодня це роблять, знаючи, що може "бахнути". Але ні у кого навіть не сіпнеться око чи мізинчик.

Коли я з ними — я наче "у своїй стихії". Якщо чесно, безпечнішого місця, ніж обтикане мінами поле, для мене немає. Бо я поруч з тими, хто мене врятує. А я врятую їх", - написав собака.

Фото: Instagram пса Патрона

Ще Патрон згадав свій перший робочий день.

"Я такий малий ще, стою з Михайлом. А на будівлі надпис: "Запобігти. Врятувати. Допомогти" (це гасло ДСНС). І виходять хлопці, щоб виїжджати вже на роботу. Один з них побачив мене, і каже: "Ти хочеш бути рятувальником"? ,- я кивав. "Тоді ти маєш знати найголовніше правило: людське життя — найбільша нагорода. Твоя робота не буде вимірюватись преміями чи званнями, а лише врятованими життями. Ось там нагорі (показав у небо) є спеціальний лічильник: скільки було врятовано людей. І коли настане твій час — там вже будуть знати: чи ти допоміг, скільки врятував, і чи вчасно запобіг. Є рай і пекло, а є окреме місце для рятувальників, там свої правила, і своя винагорода". І він одягнув свою куртку, і пішов далі. А я запам‘ятав це на все життя, ось і вам передаю.

Фото: Instagram пса Патрона

Я ще не мав можливості познайомитись зі всіма рятувальниками @dsns_ukraine, але впевнений, що де б ви не були, які б звання не прикрашали вашу форму — ви завжди пам‘ятаєте головне правило: про цінність кожного врятованого життя.

Зі святом, мої відважні колеги. Будь ласка, будьте завжди. Всім рятівний лизь", - розповів пес.

Фото: Instagram пса Патрона

Нагадаємо, нещодавно Патрон розповів про собаку, яка йому сподобалася у парку.

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