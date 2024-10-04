"Ніколи не бачив її настільки п'яною": син королеви Камілли обурений, як його матір зображують у кіно

В інтерв'ю The Times, присвяченому його новій книжці "Кулінарія та корона: королівські рецепти від королеви Вікторії до короля Чарльза III", автор спростовує той факт, що його мати Камілла в молодості зловживала алкоголем і курила, як це показано в таких шоу, як комедія "Віндзори".

Том Паркер Боулз із мамою королевою Каміллою / Фото: Getty Images

"О, ви знаєте, що в неї репутація тої, хто полюбляє джин і палить?" — сказав він виданню, додавши: "Жодного разу в житті вона не випила ні склянки джина. Не курить. Моя мати майже не п'є. Ніколи не бачив її навіть п'яною". До речі, у серіалі "Корона" героїню Камілли також зобразили, як затяту курильницю.

Тому Паркеру Боулзу було близько двадцяти років у середині 1990-х, коли його батьки Камілла та Ендрю Паркер Боулз розлучилися, і його мати зіткнулася з лютими нападками з боку преси, бо нібито через неї розпався шлюб Чарльза та Діани.

Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Том пригадав цей період свого життя, сказавши:

"Особливо коли папараці були в найгіршому стані, говорили всяке, намагалися викликати реакцію. Бігали та кричали, і вам просто хотілося їх ударити. Але ви цього не зробили", — цитує його слова журнал People. "Ми їх рахували, розумієте? Скільки папараці ховалися в саду, на пішохідній доріжці... "О, сьогодні їх четверо". Я думаю, ми всі відмахнулися від цього — особливо моя мати... Вона крута".

Королева Камілла та Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Cooking and the Crown — дев'ята книжка Паркера Боулза. Том ресторанний критик і кулінарний письменник, він писав про їжу протягом 25 років, але ніколи раніше про королівську родину. Коли його мати стала королевою, здається, настав час.

Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Читайте також: