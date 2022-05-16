"Ніколи не говори ніколи": Меланія Трамп розповіла про роль першої леді та образу на Vogue

"Ніколи не говори ніколи": Меланія Трамп розповіла про роль першої леді та образу на Vogue

Меланія розповіла Fox Nation, що у неї все добре, і вона не проти повторно обійняти посаду першої леді США.

Видання Daily Mail публікує уривки цього інтерв'ю.

На питання "Чи вірить вона, що Білий дім може знову стати її домом", Меланія відповіла: "Ніколи не говори ніколи". Таким чином вона дала зрозуміти, що готова до другого терміну як перша леді:

"Мені подобається Вашингтон, округ Колумбія. Я знаю, що він працює зовсім інакше, ніж будь-яке інше місто. Бути першою леді Сполучених Штатів було для мене найбільшою честю, і я думаю, що ми багато чого досягли за чотири роки правління Трампа", — сказала вона.

Меланія також сказала, що їй подобалася її роль і їй подобається дбати про Білий дім, і її не налякали численні критичні зауваження, з якими вона зіткнулася, поки Трамп був при владі.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Меланія сказала журналісту, що вже звикла до критики і після від'їзду з Вашингтона вирішила зосередитися на своїй благодійній роботі з дітьми.

Під час восьмихвилинного інтерв'ю Меланія встигла розкритикувати головного редактора Vogue Анну Вінтур за те, що вона помістила Джілл Байден на обкладинку свого журналу, але не зробила того ж для неї, коли вона була першою леді.

"Вони упереджені, у них є симпатії та антипатії, і це так очевидно. І я думаю, що американці і все це бачать. Це було їхнє рішення, а у мене є набагато важливіші справи, ніж бути на обкладинці Vogue», — сказала Меланія.

Дійсно, через п'ять місяців після інавгурації Джо Байдена Джілл Байден з'явилася на обкладинці, а Камала Харріс знялася для обкладинки Vogue ще до того, як привели її до присяги. На обкладинці журналу з'являлася також Гілларі Клінтон під час перебування першої леді, а Мішель Обама була на обкладинці тричі.

Варто зазначити, що Меланія одного разу була на обкладинці Vogue, ще в лютому 2005 року у весільній сукні, коли вона вийшла заміж за Трампа.

Їй також запропонували фотосесію для Vogue незабаром після приходу Трампа до влади, але вона відмовилася прийняти пропозицію після того, як журнал заявив, що не може гарантувати їй попадання на обкладинку, заявила її колишня помічниця Стефані Уінстон-Волкофф.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

За часів адміністрації Обами Меланія знялася оголеною для обкладинки британського GQ, коли її ще знали під дівочим прізвищем Меланія Кнаус.

Те, що Меланія не запрошували у великі глянцеві журнали, чимало обурювало Дональда Трампа протягом усього його президентства.

Відсутність Меланії на обкладинках сприймалася ним як особиста образа, особливо з огляду на те, що Мішель Обама знялася для обкладинок багатьох журналів, включаючи Glamour, Elle, O The Oprah Magazine та Essence.

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