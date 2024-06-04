Ніколи не кохала короля: дворецький Едуарда VIII розповів про його шлюб із Волліс Сімпсон

У нещодавно знайдених мемуарах колишнього дворецького герцога та герцогині Віндзорських, які так і не було опубліковано, Волліс Сімпсон описується не як дружина, яка кохає свого чоловіка. Алан Фішер, чиї мемуари підуть з молотка на аукціоні рідкісних книг у Біштон-голі, 4 червня, назвав Волліс "королевою диктаторкою", яка ніколи не кохала короля.

Герцог та герцогиня Віндзорські / Фото: Getty Images

Ідеальний дворецький все бачить, все чує і нічого не каже. Він жив цим правилом до своєї смерті 2006 року. Але наприкінці 70-х він взявся за перо і записав спогади про шість років служби герцогу та герцогині Віндзорським в їхньому будинку в Булонському лісі, у Франції.

З 1954 року Алан та його дружина Норма, покоївка герцогині Віндзорської, проживали на території їхнього котеджу, пише Daily Mail.

"Герцогиня навчила мене всьому, що я знаю, причому двічі. Вона мала бездоганний смак, вона була бездоганна в тому, як одягалася і жила. Я чудово усвідомлював, що живу частиною історії. Це було велике захоплення... вони жили в масштабі, що набагато перевершував королівську сім'ю", — писав Фішер. Однак він також називав герцогиню важкою та безжальною. Він також вважав, що вона ніколи не кохала Едварда. Король зрікся британського престолу 1936 року, щоб одружитися з нею, що спровокувало конституційну кризу.

Герцог та герцогиня Віндзорські / Фото: Getty Images

"Він був закоханий у неї сто відсотків часу. Вона жодною мірою не була в нього закохана. Багато з її дій демонстрували це так жорстоко. Звичайно, у неї був фасад, який вона підтримувала публічно. Мабуть, у їхньому житті було багато моментів, коли вона дивилася на нього і думала про все, що могло б бути", - писав дворецький.

Він також зазначив, що Волліс продовжувала влаштовувати звані обіди, доки її чоловік помирав. Про герцога він писав: "Оскільки він був членом королівської сім'ї, а я був британцем, я ніколи не відчував роздратування... Його світле золотисте волосся, його бірюзові очі — все, здавалося, гармоніювало з його різнокольоровими вбраннями, а його було багато. Після двох років роботи лакеєм у Парижі герцог попросив мене бути його камердинером... Герцог мені дуже подобався", — писав він.

Герцог та герцогиня Віндзорські / Фото: Getty Images

Крім герцога та герцогині Віндзорських, Алан протягом 17 років працював на Бінга Кросбі, Ральфа Лорена та Роберта Лемана з Lehman Brothers і був дворецьким у Чарльза та Діани, принца та принцеси Уельських.

Рукопис надійшов на аукціон завдяки Джорджині Едвардс і Девіду Саммерс для яких Алан і Норма Фішер були дядьком і тіткою.

"Ми успадкували рукопис і пам'ятні речі після їхньої смерті. Ми всі виросли, слухаючи історії про їхнє життя на службі, і завдяки цьому нам пощастило побувати в багатьох королівських палацах і будинках знаменитостей", - сказали вони. Ми вважаємо, що Алан вів переговори з американською телекомпанією про створення серіалу на основі його мемуарів. До документів додається конверт від компанії Kenigsberg, що входить до складу 20th Century Fox.

Герцог та герцогиня Віндзорські / Фото: Getty Images

До речі, Мадонна зняла фільм "МИ. Віримо у кохання", в якому розповіла історію кохання між британським королем Едвардом VIII та американкою Волліс Сімпсон.

Нагадаємо, вчора ми згадували весілля герцога та герцогині Віндзорських, яке відбулося 3 червня 1937 року.

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