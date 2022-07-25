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Ніколи не любила правил: як Сара Йоркська порушила традицію та отримала у подарунок від королеви весільну тіару

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Ніколи не любила правил: як Сара Йоркська порушила традицію та отримала у подарунок від королеви весільну тіару

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Один із багатьох привілеїв бути королівською нареченою – одягнути тіару з сімейної колекції.

Нещодавно ми згадували весілля Сари Фергюсон та принца Ендрю, які одружилися 23 липня 1986 року, і якби не розлучилися 1996-го, відсвяткували б цього року 36-річчя від дня свого вінчання.

Сьогодні хочемо поговорити про тіару, у якій Сара з'явилася біля вівтаря. Королівським нареченим не дозволяється носити тіару до дня весілля. Зазвичай королева Єлизавета II позичає нареченим прикраси з офіційної колекції сім'ї, і після вони повертаються до скарбниці монархині. Але з Сарою все було інакше.

Коли вона вийшла з машини, готуючись зустріти свого принца, на ній була квіткова тіара замість діамантової. Mirror згадує, що це було порушення традиції. А коли Сара під час вінчання сказала своє "так" вона зняла квіткову тіару, під якою виблискувала діамантова діадема.

Сара Фергюсон із батьком у день свого весілля / © Associated Press
Сара Фергюсон із батьком у день свого весілля / Фото: Associated Press

Приголомшливий головний убір, відомий як Йоркська діамантова тіара, був замовлений королевою Єлизаветою II спеціально для весілля. Він був хитромудрим закрученим візерунком з дорогоцінного каміння різного розміру і був увінчаний каменем у п'ять карат.

Тіара була частиною комплекту з відповідними кольє, браслетом та сережками, які Сара одягала у свій особливий день. Фахівці кажуть, що вартість весільної тіари Сари Йоркської могла становити приблизно 300 тисяч доларів, якщо її оцінювати сьогодні.

Сара Фергюсон у день весілля / © Associated Press
Сара Фергюсон у день весілля / Фото: Associated Press

Оскільки тіара була зроблена спеціально для Сари, після весілля королева дозволила герцогині Йоркській залишити її собі.

Інші королівські наречені, які запозичували тіари зі скарбниці монархині, мали повертати їх назад.

Сара Йоркська та принц Ендрю / © Getty Images
Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

А ось подруга Сари – леді Діана Спенсер, коли виходила заміж за принца Чарльза 1981 року, відмовилася брати тіару у своєї майбутньої свекрухи та одягла на вінчання родинну "Тіару Спенсерів". Нещодавно цю тіару було виставлено на аукціоні Sotheby's під час святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

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