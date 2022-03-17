"Ніколи не пробачимо": Юлія Тимошенко показала відео з Маріупольського драмтеатру після бомбардування

Політикиня зазначила, що ми, українці, не пробачимо росіянам цього злочину.
Юлія Тимошенко опублікувала у Facebook відео, зняте після бомбардування у драматичному театрі в Маріуполі, в якому ховалися жінки та діти.
Політикиня зазначила, що ми ніколи не пробачимо цього російським ворогам.
"Жінки, діти, старі… Сотні мирних мешканців. Жодного військового. Саме вони ховалися від бомбардувань у Маріупольському драмтеатрі. Саме на них путінські нелюди скинули заборонену надпотужну авіабомбу... Навіть страшно уявити, яким буде число жертв...
Ніколи не забудемо! Ніколи не пробачимо! Ніколи!!!" – написала Юлія Володимирівна.
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