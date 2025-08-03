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Ніколи не носила це: у вбраннях якого кольору не могла з’являтися на публіці королева Єлизавета II
Її образи завжди старанно підбиралися під кожен світський вихід монархині.
Нещодавно ми розповідали, що королева Єлизавета II віддавала перевагу яскравому гардеробу і тому була причина.
Говорячи про публічні виходи покійної монархині, варто нагадати, що її вбрання завжди відповідало її виходам у світ і ретельно підбиралися костюмерами. Але був один відтінок, в якому її Величність ніколи не бачили з дуже дивовижної причини — це бежевий.
За словами Роберта Гардмана, королівського біографа, Єлизавета II була «привабливо скромною», незважаючи на те, що вона була однією з найвідоміших жінок у світі. «Моя улюблена фраза, яку вона коли-небудь говорила, була: „Я ніколи не зможу носити бежевий, тому що ніхто не дізнається, хто я“, — говорить Гардман, цитує його слова express.co.uk.
Коли Єлизавета II не виконувала свої службові обов’язки, вона носила нейтральніші кольори, намагаючись зробити своє звичайне суворе вбрання більш розслабленим і стриманим. Зазвичай це було в її повсякденному житті або на відпочинку в улюбленому шотландському замку Балморалі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, вбрання якого кольору ніколи не одягне королева Камілла — дружина короля Чарльза III.