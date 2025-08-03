Ніколи не носила це: у вбраннях якого кольору не могла з’являтися на публіці королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Associated Press

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Нещодавно ми розповідали, що королева Єлизавета II віддавала перевагу яскравому гардеробу і тому була причина.

Говорячи про публічні виходи покійної монархині, варто нагадати, що її вбрання завжди відповідало її виходам у світ і ретельно підбиралися костюмерами. Але був один відтінок, в якому її Величність ніколи не бачили з дуже дивовижної причини — це бежевий.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

За словами Роберта Гардмана, королівського біографа, Єлизавета II була «привабливо скромною», незважаючи на те, що вона була однією з найвідоміших жінок у світі. «Моя улюблена фраза, яку вона коли-небудь говорила, була: „Я ніколи не зможу носити бежевий, тому що ніхто не дізнається, хто я“, — говорить Гардман, цитує його слова express.co.uk.

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Коли Єлизавета II не виконувала свої службові обов’язки, вона носила нейтральніші кольори, намагаючись зробити своє звичайне суворе вбрання більш розслабленим і стриманим. Зазвичай це було в її повсякденному житті або на відпочинку в улюбленому шотландському замку Балморалі.

Королева Єлизавета II на кінній прогулянці / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, вбрання якого кольору ніколи не одягне королева Камілла — дружина короля Чарльза III.

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images