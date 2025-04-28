Ніколи не пропускала його: що любила їсти на сніданок королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Getty Images

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Покійна королева, згідно з книжкою «Вечеря в Букінгемському палаці» — заснованою на щоденниках та особистих спогадах королівського слуги Чарльза Олівера, як повідомляється, любила яйця на сніданок і була великою шанувальницею коричневих яєць, які, на її думку, були смачнішими.

Іноді сніданок Її Величності складався з пластівців і тостів, а також чаю та печива, який часто подавали просто в ліжко, пише express.co.uk.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Колишні королівські кухарі розповідали, що Єлизавета II також любила їсти смажену камбалу на обід поверх підкладки з млявого шпинату чи цукіні. Словом раціон її харчування був збалансованим та різноманітним.

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Нагадаємо, король Чарльз, як повідомляється, любить їсти на сніданок яйця на коржі. Хоча раніше ходили чутки про те, що монарх часто пропускає ранкове приймання їжі або ж їсть просто дві сливи зі свого саду.

Король Чарльз III / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images