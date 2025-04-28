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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Ніколи не пропускала його: що любила їсти на сніданок королева Єлизавета II

Покійна королева Єлизавета II дотримувалася здорового харчування і не пропускала сніданок, оскільки вважала його важливим початком дня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Покійна королева, згідно з книжкою «Вечеря в Букінгемському палаці» — заснованою на щоденниках та особистих спогадах королівського слуги Чарльза Олівера, як повідомляється, любила яйця на сніданок і була великою шанувальницею коричневих яєць, які, на її думку, були смачнішими.

Іноді сніданок Її Величності складався з пластівців і тостів, а також чаю та печива, який часто подавали просто в ліжко, пише express.co.uk.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Колишні королівські кухарі розповідали, що Єлизавета II також любила їсти смажену камбалу на обід поверх підкладки з млявого шпинату чи цукіні. Словом раціон її харчування був збалансованим та різноманітним.

Нагадаємо, король Чарльз, як повідомляється, любить їсти на сніданок яйця на коржі. Хоча раніше ходили чутки про те, що монарх часто пропускає ранкове приймання їжі або ж їсть просто дві сливи зі свого саду.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images

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