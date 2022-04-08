"Нікому вже нас не здолати": українська поетеса написала щемливий вірш про війну

Наталія Городчук написала вірш про дітей, які втратили батьків під час війни.
Українська поетеса Наталія Городчук опублікувала щемливий вірш про жахливу повномасштабну війну, яку розв'язала Росія проти України.
"Цей вірш я написала після жахливих подій, які відбулися у Бучі та Ірпені. Коли після звільнення цих міст від російських військ цілий світ побачив жахливі наслідки цього вторгнення: сотні зруйнованих життів, сімей, вбитих дітей.
Вірш присвячений дітям, які втратили батьків під час війни. Вони виростуть і будуть знати правду, і не допустять більше повторення цього жаху", - сказала Наталія.
У творі маленький хлопчик говорить до своїх батьків, які загинули від рук російських окупантів. Цей вірш неможливо читати без сліз.
"-А можна я піду із вами?
-Не можна, залишся синочку.
Ти будеш моїми руками
Вбиратимеш тата сорочку.
Ти будеш любить Україну,
Майбутнє у неї вкладати.
Ось бачиш-навколо руїни,
Потрібно все відбудувати.
-Я хочу з тобою матусю,
Навіщо мені ця свобода?
Не думай, я геть не боюся,
Та просто тебе дуже шкода…
-Синочку рідненький, мій скарбе,
Ми з татом завжди із тобою.
Ти виростеш мужнім і гарним,
І зникне вся біль із журбою.
-Не зникне, матусю, ніколи!
Я візьму у руки меча!
Бо все стало пеклом, відколи
До нас увірвалась русня.
Я буду тебе захищати,
Країну, родину і дім!
Нікому вже нас не здолати,
Ми сильні господарі в нім!
Замовкла матуся навіки,
Застигли в повітрі слова.
І линуть кривавії ріки,
Сивіє його голова.
Всю мужність від мами і тата
малесенький син перебрав,
Для того щоб ворога вбити,
який і його убивав…"
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