Нікуди він не втік: папараці зробили рідкісне фото інфанти Олени із батьком екскоролем

Ще 2020 року після гучного скандалу, пов'язаного з корупцією, ходили чутки, що батько короля Філіпа VI – Хуан Карлос I – поїхав до Домініканської республіки.

Всі ці роки він не з'являвся на публіці і не був присутній на офіційних сімейних заходах, на відміну від його дружини королеви Софії.

Але днями папараці вдалося зробити знімки екскороля з його дочкою інфантою Оленою. Їх сфотографували, коли вони поверталися в порт після вечері у відкритому морі в Сангенхо на Галісії.

Інфанта Олена та король Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

Інфанта була в кораловому жакеті та синьому капелюсі, а на шиї у неї була світла хустка. Олена була в темних штанях і взута у сірі кросівки. Судячи з фото, 85-річний колишній король зараз не в найкращій формі, можливо, йому не здоровитися, оскільки дочка веде його під руку.

Нагадаємо, про те, в який скандал потрапив батько короля Філіпа VI, ми розповідали раніше.

Королева Летиція, король Філіп VI та його батько король Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

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