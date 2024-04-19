Вміє не тільки Кейт: принцеса Катаріна-Амалія продемонструвала мистецтво реверансу

Спадкова принцеса Нідерландів присіла у реверансі перед королем Іспанії Філіпом VI під час візиту іспанського королівського подружжя до Амстердама.

Старша дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими була присутня на заході, влаштованому членами іспанської королівської родини членам королівської родини Нідерландів у третій день візиту до Музею вуличного мистецтва та графіті Страат в Амстердамі.

Королева Летиція та король Філіп VI в Нідерландах з королевою Максимою, королем Віллемом-Олександром та принцесою Катаріною-Амалією / Фото: Associated Press

При зустрічі 20-річна спадкоємиця трону, як і належить їй за статусом, зробила реверанс перед королем Іспанії Філіпом VI, дивлячись при цьому просто йому в очі. Після Філіп обійняв і поцілував дівчину в щоку. Батьки дівчини – королева Максима та король Віллем-Олександр стояли поряд і спостерігали за процесом, так само, як і дружина Філіпа – королева Летиція.

Король Філіп VI та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Для Катаріни-Амалії це один із перших важливих державних візитів членів інших монарших сімей до Нідерландів, який вона відвідує як майбутня королева. Як бачите, мистецтвом реверансу дівчина володіє не гірше за принцесу Уельську Кетрін.

Король Філіп VI і принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

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