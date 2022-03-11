Німецька політикиня прийшла на пленарне засідання у вбранні у колір українського прапора

Німецька політикиня прийшла на пленарне засідання у вбранні у колір українського прапора

Зільке Гебель підтримала Україну.

Лідерка партії зелених Зільке Гебель прийшла на пленарне засідання Палати представників Берліна у вбранні кольору українського прапора – у жовтому жакеті та синій сукні. У такий спосіб політикиня висловила свою підтримку Україні.

Зільке Гебель / Getty Images

Поточна година пленарного засідання була присвячена темі "Агресивна війна проти України – Берлін – порт заходу біженців війни".

До речі, Україну підтримує весь світ. Бенедикт Камбербетч на Міжнародному кінофестивалі у Санта-Барбарі розгорнув на сцені український прапор, демонструючи таким чином свою позицію підтримки українського народу.

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