Німецька політикиня прийшла на пленарне засідання у вбранні у колір українського прапора

Зільке Гебель підтримала Україну.
Лідерка партії зелених Зільке Гебель прийшла на пленарне засідання Палати представників Берліна у вбранні кольору українського прапора – у жовтому жакеті та синій сукні. У такий спосіб політикиня висловила свою підтримку Україні.
Поточна година пленарного засідання була присвячена темі "Агресивна війна проти України – Берлін – порт заходу біженців війни".
До речі, Україну підтримує весь світ. Бенедикт Камбербетч на Міжнародному кінофестивалі у Санта-Барбарі розгорнув на сцені український прапор, демонструючи таким чином свою позицію підтримки українського народу.
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